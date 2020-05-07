Цього тижня дипломати ЄС почнуть працювати над санкціями проти організаторів кібератаки на Бундестаг в 2015 році.

Про це це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.

“Цього тижня дипломати ЄС почнуть працювати над санкціями проти людей, відповідальних за кібератаку на Бундестаг Німеччини в 2015 році. Якщо це станеться, це буде перша санкція у межах режиму кіберсанкцій ЄС”, - написав Йозвяк, зазначивши, що санкції можуть бути пов’язані з РФ.

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Німеччина хоче ввести заборону на поїздки і заморожування активів глави російської військової розвідки і декількох її співробітників у відповідь на кібератаку в парламенті Німеччини в 2015 году.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні посла РФ Сергія Нечаєва викликали в МЗС Німеччини в зв’язку з кібератакою на Бундестаг.