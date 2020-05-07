Росії загрожують нові санкції: у ЄС готують відповідь на кібератаки на Бундестаг
|14:45 02.06.2020
|Россия
Цього тижня дипломати ЄС почнуть працювати над санкціями проти організаторів кібератаки на Бундестаг в 2015 році.
Про це це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.
“Цього тижня дипломати ЄС почнуть працювати над санкціями проти людей, відповідальних за кібератаку на Бундестаг Німеччини в 2015 році. Якщо це станеться, це буде перша санкція у межах режиму кіберсанкцій ЄС”, - написав Йозвяк, зазначивши, що санкції можуть бути пов’язані з РФ.
Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Німеччина хоче ввести заборону на поїздки і заморожування активів глави російської військової розвідки і декількох її співробітників у відповідь на кібератаку в парламенті Німеччини в 2015 году.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні посла РФ Сергія Нечаєва викликали в МЗС Німеччини в зв’язку з кібератакою на Бундестаг.
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