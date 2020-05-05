«Балта» пройде доковий ремонт

14:30 02.06.2020   Украина

Судно розмагнічування «Балта» проєкту 130 зі складу Військово-Морських Сил ЗС України пройде доковий ремонт.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Відповідний тендер розмістило у системі публічних закупівель Prozorro Командування Військово-морських сил України.

До аукціону оголошена вартість робіт з докового ремонту із наданням окремих послуг складає 22 000 000 гривень та у процесі торгів може бути зменшена.

В роботи включено підйом корабля у док, очистка, дефектування, заміна зовнішньої обшивки корпусу, фарбування.

Ремонт також пройдуть донно-заборна апаратура, підрулюючий пристрій, валолінії, пневматичні та гідравлічні системи, цистерни для палива та прісної води, пожежній насос та ряд інших систем.

Окрім того на судні «Балта» в ході докування буде повністю замінений протекторний захист.

Раніше планувалось, що «Балта» пройде доковий ремонт у 2017-у році, проте цього так і не було зроблено.

Судно розмагнічування «Балта»  було спущено на воду 10 квітня 1987 року у Гданську в Польщі, вступило в стрій 26 листопада 1987 року.

Входило до складу 230-го дивізіону МРСО Чорноморського флоту, з базуванням у Севастополі. 01 липня 1997 року судно розмагнічування СР-568 при розподілу Чорноморського флоту було передане ВМС ЗС України, де отримало назву «Балта» (бортовий номер – U811).

Технічні характеристики

Водотоннажність:
– стандартна: 1811 тонн
– повна: 2096 тонн
Довжина: 69 метрів
Ширина: 13 метрів
Головна енергетична установка: дизельна, двовальна у скдаді двух двигунів 8АL 25/30 (2 по 1700 к.с. )
Швидкість повного ходу: 13,6 вузлів
Дальність плавання:
– 1000 миль при швидкості ходу 13,6 вузлів
– 1200 миль при швидкості ходу 10 вузлів
Запас пального: 170 тонн
Автономність: 30 діб
Екіпаж: 45 осіб

Всього за даним проектом було побудовано 18 судів.

У Польщі на базі недобудованого судна було розроблено та виготовлено новий проєкт B890 корабля підтримки, що в березні 2000 року увійшов до складу ВМС Польщі як Kontradmirał Xawery Czernicki.

Від базового проєкту він відрізняється водотоннажністю, наявність різноманітного озброєння та можливістю брати на борт до 140 десантників.



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