Прикордонники на межі з окупованим Кримом перейшли на посилений варіант служби
|14:15 02.06.2020
|Крым
Армійські й прикордонні підрозділи на межі з окупованим Кримом переведено на посилений варіант несення служби. Все через зникнення українського військовослужбовця на адмінкордоні з анексованим росіянами півостровом.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає УНІАН.
Відомо, що за кілька годин після викрадення військовослужбовця на керівництво 95-бригади вийшли офіцери ФСБ, які уточнювали особисті дані зниклого.
Росіяни від офіційних коментарів утримуються.
А в українській військовій частині тривають суворі перевірки.
«Поширились чутки, що військовослужбовець був без зброї, один на посту і так далі. На сьогоднішній день встановлено, що військовослужбовці там знаходяться зі зброєю, з боєприпасами, із засобами зв'язку і по-одному вони не чергують. І, до речі, зброя цього військовослужбовця залишилась на місці», - повідомив Володимир Потапов, керівник групи зв’язків з громадськістю служби правопорядку ЗСУ.
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