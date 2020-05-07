Армійські й прикордонні підрозділи на межі з окупованим Кримом переведено на посилений варіант несення служби. Все через зникнення українського військовослужбовця на адмінкордоні з анексованим росіянами півостровом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає УНІАН.

Відомо, що за кілька годин після викрадення військовослужбовця на керівництво 95-бригади вийшли офіцери ФСБ, які уточнювали особисті дані зниклого.

Росіяни від офіційних коментарів утримуються.

А в українській військовій частині тривають суворі перевірки.

«Поширились чутки, що військовослужбовець був без зброї, один на посту і так далі. На сьогоднішній день встановлено, що військовослужбовці там знаходяться зі зброєю, з боєприпасами, із засобами зв'язку і по-одному вони не чергують. І, до речі, зброя цього військовослужбовця залишилась на місці», - повідомив Володимир Потапов, керівник групи зв’язків з громадськістю служби правопорядку ЗСУ.



