На порядку денному візиту української делегації в Берлін такі теми, як деокупація ОРДЛО і Криму, підтримка Німеччиною реформ в Україні, та надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО.

Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“На порядку денному у моїй папці до цього нашого політичного візиту:

деокупація ОРДЛО і Криму;

підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;

надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;

європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 р.;

історичні питання: перспектива визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведення пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні;

торгівля та інвестиції між країнами”, — написав Кулеба.

Він нагадав, що у візиті беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віце-прем’єр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, які “володіють усією інформацією з перших рук щодо безпекової ситуації на Донбасі, в Криму та Чорному морі”.

Міністр підкреслив, що українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, прибули з робочим візитом до ФРН.

Під час свого візиту члени делегації обговорять ряд питань, зокрема — проблему деокупацію Криму та виконання грудневих домовленостей в “нормандському форматі”.

Також в Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекерен.