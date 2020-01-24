Деокупація Криму, медреформа, НАТО: Кулеба виклав порядок денний у Берліні
|14:01 02.06.2020
|Украина
На порядку денному візиту української делегації в Берлін такі теми, як деокупація ОРДЛО і Криму, підтримка Німеччиною реформ в Україні, та надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО.
Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“На порядку денному у моїй папці до цього нашого політичного візиту:
деокупація ОРДЛО і Криму;
підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;
надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 р.;
історичні питання: перспектива визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведення пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні;
торгівля та інвестиції між країнами”, — написав Кулеба.
Він нагадав, що у візиті беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віце-прем’єр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, які “володіють усією інформацією з перших рук щодо безпекової ситуації на Донбасі, в Криму та Чорному морі”.
Міністр підкреслив, що українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, прибули з робочим візитом до ФРН.
Під час свого візиту члени делегації обговорять ряд питань, зокрема — проблему деокупацію Криму та виконання грудневих домовленостей в “нормандському форматі”.
Також в Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекерен.
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