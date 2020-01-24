МЗС Греції викликало посла Туреччини через плани розвідки нафти і газу
|13:45 02.06.2020
|Греция
Міністерство закордонних справ Греції викликало посла Туреччини у зв’язку з намірами турецької сторони проводити розвідку нафти і газу у районах грецького континентального шельфу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Раніше в турецькій урядовій газеті вийшла публікація плану процедури ліцензування геологорозвідувальних робіт для державної компанії Turkish Petroleum в районах, які, за словами Греції, будуть порушувати її суверенні права. Мова про ділянку грецького морського шельфу в районі між островами Родос і Крит.
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що публікація є ще одним кроком у зусиллях Анкари з метою "узурпування суверенних прав Греції".
"Греція була і залишається готовою розібратися з цією провокацією, якщо Туреччина вирішить її здійснити", - заявив міністр.
Дендіас сказав, що погляди Афін з цього питання добре відомі і "неодноразово передавалися" Туреччині.
Союзники по НАТО Греція і Туреччина мають давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.
Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.
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