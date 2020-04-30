Для абитуриентов из оккупированного Крыма отменили обсервацию на материковой Украине
|13:15 02.06.2020
|Крым
Абитуриенты из оккупированного Крыма смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации.
Об этом со ссылкой на соответствующее постановление украинского правительства сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, передают Новости Крыма.
Уточняется также, что прохождение ВНО не требуется для поступления в 91 университет, на базе которых действуют образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина».
«Совместно с Минобразования и Минздравом мы разработали крайне важные для абитуриентов с временно оккупированных Россией территорий Украины – Донбасса и Крыма, изменения. Согласно им, дети, которые планируют поступать в учреждения высшего образования вне перечня вузов по упрощенной процедуре, не должны проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов», – рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.
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