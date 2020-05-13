За минулу добу в Збройних силах України виявлено 10 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 10.00 02 червня в Збройних силах України хворіє 124 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 115 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 448 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 137 осіб. За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я перебувають дві особи - у Рівненському військовому госпіталі та у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Крім того, вісім осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Рівненська – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, поінформували в пресслужбі.