Коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в оккупированном Крыму .

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал Сергей Аксенов, передают Новости Крыма.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 392 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 247 пациентов, 11 человек скончались.