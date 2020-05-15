В оккупированном Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19
|11:21 02.06.2020
|Крым
Коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в оккупированном Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал Сергей Аксенов, передают Новости Крыма.
Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 392 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 247 пациентов, 11 человек скончались.
Ще на цю тему:
09:30 02.06.2020
В оккупированом Крыму отменили платную обсервацию для приезжих
В оккупированом Крыму отменили платную обсервацию для приезжих
14:30 01.06.2020
Оккупанты уверяют, что в Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября
Оккупанты уверяют, что в Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября
16:20 28.05.2020
На винзаводе Массандра выявлен первый случай коронавируса
На винзаводе Массандра выявлен первый случай коронавируса
08:00 28.05.2020
Крыму пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
Крыму пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
13:12 27.05.2020
Коронавирус в оккупированном Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги
Коронавирус в оккупированном Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги
09:00 26.05.2020
В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
08:00 26.05.2020
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение