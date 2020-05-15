Надежда тает: в оккупированном Крыму подсчитали водные "убытки" за май

12:30 02.06.2020   Крым

К началу лета в водохранилищах оккупированного Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их возможностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие дождей в мае привело к тому, что приток воды в водохранилища естественного стока, а их на территории оккупированного Крыма 14 (еще восемь наполняются из системы Северо-Крымского канала) был минимальным.

«В бассейнах рек западного предгорья и ЮБК выпало 2% – 29% нормы, а в бассейнах большинства рек восточного предгорья – 24% – 65% нормы. Лишь в среднем течении реки Биюк-Карасу у Белогорска количество выпавших осадков составило 48.3 мм, что в пределах нормы.

В горном Крыму тоже выпало мало осадков: на Ай-Петри 3 мм (4% нормы), на Ангарском перевале 25.9 мм (34% нормы). В связи с отсутствием стокообразующих осадков, в бассейнах большинства рек уровни воды понизились. Лишь на реке Салгир у села Пионерское 25 мая, в результате выпадения ливневого дождя, уровни воды кратковременно повышались на 33 см, а максимальный расход воды при этом достигал 4,25 куб.м/сек», – сообщили в крымском Гидрометцентре.

По подсчетам специалистов, за прошедший месяц в Белогорское водохранилище реки принесли всего 3,564 млн кубов, в Счастливое – 1,201 млн кубов, а в Симферопольское – 2,117 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110.14 млн кубов меньше, чем к началу лета 2019 года и в 4 раза меньше их максимального объема ( 335,47 млн. куб).

При этом в Гидрометцентре предупреждают, что при сохранении существующей тенденции пересохнут оставшиеся ручейки, а к середине июня и река Черная выше Чернореченского водохранилища (максимальный объем 64,2 млн куб), которое относится к Севастополю.

Отметим, что свежие данные о текущем объеме воды в Симферопольском (максимальная емкость 36 млн кубов), Партизанском (34,4 млн кубов) и Аянском (3,9 млн кубов) водохранилищах пока не озвучены. Напомним, что в начале апреля крымские чиновники оценивали их запасы в 11 млн кубометров, 11,4 млн и 3 млн кубов соответственно.

Однако при сравнении фото Симферопольского водохранилища от 27 апреля и 1 июня текущего года, сделанных с одних и тех же точек, можно на глаз оценить потери.

Между тем, сроки запуска водоводов из Ивановского и Вилинского водозаборов, которые, по словам "мэра" Симферополя Елены Проценко, должны были дать 57 тысяч кубов ежесуточно (треть от потребностей города) сдвинуты.

В конце апреля "градоначальница" утверждала, что объекты будут запущены до конца мая. Однако к началу июня вода по ним так и не пошла к горожанам.
 



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