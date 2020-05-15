Українська делегація обговорить питання анексованого Криму під час візиту до Німеччини у вівторок, 2 червня.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ми в ніякому разі не можемо знімати з порядку денного питання Криму, бо агресія РФ почалася саме з окупації Криму, а потім перейшла на Донбас... Я маю надію, що й завтра (2 червня - ред) ми будемо обговорювати це питання”, — сказав Резніков.

Раніше стало відомо, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, відвідають з робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина. Під час візиту планується обговорення низки важливих питань, зокрема буде обговорена ситуація на Сході України та ініціативи щодо деокупації Криму.

Резніков додав, що Будапештський меморандум не вирішить конфлікту на Донбасі, проте може стати приводом для консультацій.

“Хто буде обговорювати це питання? Доцільно було б його (Крим — ред.) обговорювати в рамках Будапештського формату”, — сказав Резніков.

Водночас, Резніков застеріг, що досвід підписання Будапештського меморандуму Україною та партнерами свідчить про те, що, попри домовленості, партнери не виконали свої зобов’язання.

“Я не бачу Будапештський меморандум, як майданчик, який точно спрацює, я бачу це, як підставу почати консультації”, — сказав Резніков.

Раніше Резніков заявляв, що міжнародні партнери повинні повернутися до формату Будапештського меморандуму щодо вирішення конфлікту на сході України.