Мілітаризація Росією окупованого Криму призвела до порушення Договору про звичайні збройні сили в Європі, що має далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні.

Про це заявив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Окупація Росією Криму призвела до різкого збільшення кількості звичайного озброєння та військової техніки в Чорноморському регіоні, що перевищує обмеження, передбачені Договором про звичайні збройні сили в Європі", - зазначив Кориневич.

За його словами, ракетне озброєння великої дальності на півострові здатне уразити всю південну частину України та території сусідніх країн: "Безпека причорноморських держав, дві з яких уже постраждали від іноземної агресії, перебуває під загрозою".

При цьому окуповані території України та Грузії були перетворені на "сірі зони", недоступні для верифікаційних та інспекційних заходів відповідно до Договору про ЗЗСЄ, Договору про відкрите небо, Віденського документа про заходи зміцнення довіри та безпеки й інших режимів контролю і нерозповсюдження озброєнь.

"У діях Російської Федерації домінують виключно військові та політичні інтереси з метою перетворення захопленого Криму на військову базу разом із намірами Кремля розширити експансію за межі Чорного моря", - наголосив Постпред Президента України в АРК.

Він нагадав, що мілітаризація півострова розпочалася майже одразу після незаконної окупації. Вона включала, зокрема, переміщення на захоплену територію України військовослужбовців, зброї та військової техніки, у тому числі бойових літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю.

"Окупація та подальша мілітаризація Криму призвели до розширення зони використання військових кораблів і літаків у Чорноморському регіоні та далеко за його межами в усьому Середземноморському басейні. Таким чином, ця діяльність має далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні, а й у всій Південній Європі, а також у Північній Африці та на Близькому Сході", - наголосив Кориневич.