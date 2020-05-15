У Криму Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі - Кориневич

12:01 02.06.2020   Крым

Мілітаризація Росією окупованого Криму призвела до порушення Договору про звичайні збройні сили в Європі, що має далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні.

Про це заявив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Окупація Росією Криму призвела до різкого збільшення кількості звичайного озброєння та військової техніки в Чорноморському регіоні, що перевищує обмеження, передбачені Договором про звичайні збройні сили в Європі", - зазначив Кориневич.

За його  словами, ракетне озброєння великої дальності на півострові здатне уразити всю південну частину України та території сусідніх країн: "Безпека причорноморських держав, дві з яких уже постраждали від іноземної агресії, перебуває під загрозою".

При цьому окуповані території України та Грузії були перетворені на "сірі зони", недоступні для верифікаційних та інспекційних заходів відповідно до Договору про ЗЗСЄ, Договору про відкрите небо, Віденського документа про заходи зміцнення довіри та безпеки й інших режимів контролю і нерозповсюдження озброєнь.

"У діях Російської Федерації домінують виключно військові та політичні інтереси з метою перетворення захопленого Криму на військову базу разом із намірами Кремля розширити експансію за межі Чорного моря", - наголосив Постпред Президента України в АРК.

Він нагадав, що мілітаризація півострова розпочалася майже одразу після незаконної окупації. Вона включала, зокрема, переміщення на захоплену територію України військовослужбовців, зброї та військової техніки, у тому числі бойових літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю.

"Окупація та подальша мілітаризація Криму призвели до розширення зони використання військових кораблів і літаків у Чорноморському регіоні та далеко за його межами в усьому Середземноморському басейні. Таким чином, ця діяльність має далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні, а й у всій Південній Європі, а також у Північній Африці та на Близькому Сході", - наголосив Кориневич.



Ще на цю тему:

09:01 02.06.2020
Для моніторингу біля Керченської протоки потрібні кораблі НАТО – Кориневич
08:30 02.06.2020
ЗСУ: на Чонгарі досі шукають зниклого 30 травня військового
08:01 02.06.2020
У берегов Крыма бомбардировщики ВВС США отработали пуски крылатых ракет
15:00 01.06.2020
В России оценили угрозу украинских ракет "Нептун" для Керченского моста
14:15 01.06.2020
Сбор кораблей Черноморского флота прошёл на рейде Севастополя
11:15 01.06.2020
Викрадений на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв’язок
10:45 01.06.2020
В оккупированном Крыму закрывают полигон “Чауда” для посещений из-за военных учений
09:15 31.05.2020
Фрегат и буксир Черноморского флота РФ провели учение на переходе в Индийский океан
19:01 29.05.2020
Відремонтований катер "Нікополь", який побував у полоні РФ, повернувся на службу
16:41 29.05.2020
Судостроительный завод "Залив" начал работу по поставке оборудования для российских УДК
08:15 29.05.2020
У Чорне море іде російський десантний корабель "Саратов"
17:45 28.05.2020
Из Крыма в Россию незаконно отправили сотню призывников для службы в армии
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
15:45 01.06.2020
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 02.06.2020
МЗС Греції викликало посла Туреччини через плани розвідки нафти і газу
10:30 01.06.2020
Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
18:45 02.06.2020
В Євросоюзі заявили, що у Трампа немає повноважень повертати Росію в G7
17:30 02.06.2020
Минобороны РФ испытает на военнослужащих-добровольцах вакцину от коронавируса
15:45 02.06.2020
У Росії за добу - майже дев'ять тисяч нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 02.06.2020
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
20:00 01.06.2020
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
18:20 01.06.2020
Wilson и Arkon Shipping создадут крупнейшего short sea оператора на европейском рынке
15:30 01.06.2020
У Стамбулі відкрили дві лікарні для інфікованих COVID-19 / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 02.06.2020
Ідентифіковано понад тисячу «самооборонівців» Криму – прокурор АРК
20:15 02.06.2020
Жителі Криму та Донбасу зможуть без ЗНО вступити у заклади, де працюватимуть відповідні освітні центри - МОН
20:01 02.06.2020
ЗСУ назвали «пропагандою» заяви ФСБ Росії про «затримання» українського військового
19:30 02.06.2020
"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд