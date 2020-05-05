Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заплатив штраф за порушення протиепідемічних обмежень, зокрема маскового режиму.

Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

«Румунський прем’єр-міністр Людовик Орбан заплатив штраф розміром у 3 тисячі леїв (617 євро) за те, що порушив карантинні обмеження, коли курив у приміщенні та був без маски», - йдеться у повідомленні.

Скандал спалахнув після того, як у суботу в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій Орбан сидить у своєму кабінеті за столом з кількома міністрами і курить сигарету. При цьому всі присутні були без масок – ці засоби захисту лежали на столі.

Орбан визнав порушення, заявивши, що деякі члени уряду зібралися в його офісі після довгого робочого дня 25 травня, в день його 57-річчя. Глава уряду погодився: якщо закон порушується, має бути покарання.

Як повідомлялося, після 60 днів суворого карантину, який закінчився 15 травня, уряд Орбана розпорядився встановити 30-денний режим підвищеної небезпеки – маски стали обов'язковими у громадському транспорті та у громадських приміщеннях (до того ж куріння в них заборонено з 2016 року).

Загалом від початку епідемії в Румунії підтвердили 19 133 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1253 летальних.

Румунія з 1 червня послабила карантин, відкривши пляжі, бари й ресторани, а також частково відновивши міжнародне транспортне сполучення.