Чубаров: Ми не відмовилися від Маршу гідності
|11:30 02.06.2020
|Крым
Активісти не відмовилися від наміру провести міжнародну ненасильницьку мирну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності».
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми не відмовилися від нашої акції «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності», - сказав Чубаров.
Як повідомлялося, 6 грудня 2019 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку до міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата її проведення була призначена на 3 травня.
На початку квітня Чубаров повідомив, що дата Маршу гідності буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.
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