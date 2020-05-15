Росія незаконно вивозить сиріт з окупованого Криму – прокуратура АРК

12:45 02.06.2020   Крым

На території Автономної Республіки Крим мешкають близько 450 тисяч дітей, яким від самого початку окупації нав'язується виключно «російська» ідентичність.

Про це повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, інформує пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

«На території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя залишилися мешкати близько 450 тисяч дітей. Прикро констатувати, але щодня, починаючи з 2014 року, цим дітям нав'язується виключно «російська» ідентичність, держава-окупант пропагує військову службу та мілітаризує освіту ще з дитячого садка, формуючи таким чином толерантність до війни та насильства», - зазначив Поночовний.

У відомстві вказують на низку порушень з боку Росії стосовно дітей, які проживають на окупованому півострові.

Зокрема, за даними прокуратури АР Крим, сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, позбавлені права обирати громадянство.

«У порушення статей 7, 8 Конвенції ООН про права дитини, це питання на момент окупації за них вирішила РФ. Починаючи з 2014 року, окупаційна влада запровадила програму «потяг надії», у ході якої дітей з півострова усиновлюють громадяни РФ та, відповідно, переміщують їх з території окупованого півострова до РФ. У результаті першого такого «потяга», 7 дітей віком від 10 місяців до 8 років одразу ж поїхали з Криму до Москви, Бєлгорода, Республіки Адигея, Краснодарського краю та Воронезької області, що підтверджує факт незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування РФ», - поінформували у прокуратурі Криму.

Зазначається, що прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, серед іншого, за фактами здійснення державою-окупантом пропаганди вступу дітей до армії РФ, незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є українцями, та фіксує кожен факт порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Зараз прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою готує чергове інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду за фактом пропаганди серед дітей служби в армії РФ.

Як відомо, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей.



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