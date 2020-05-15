Учасниками майданчика щодо Криму мають бути підписанти Будапештського меморандуму - Резніков
|11:01 02.06.2020
|Крым
Віцепрем’єр Олексій Резніков вважає, що у діяльності політичного майданчика щодо ситуації у Криму мають брати участь країни-підписанти Будапештського меморандуму.
Про це Резніков заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, відповідаючи на запитання депутата ВР Сергія Рахманіна щодо майданчика, де Крим був би в порядку денному, передає кореспондент Укрінформу.
Віцепрем’єр наголосив, що питання Криму в жодному разі не можна знімати з порядку денного.
«Російська агресія почалася якраз з окупації Криму, а потім вона вже перейшла на окремі райони Донбасу. І я не тільки вважаю, - я переконаний, що ми маємо це робити, і робимо це в усіх консультаціях. Ми не знімаємо питання Криму з порядку денного, ні в якому разі. Питання - хто має бути учасником (майданчика щодо Криму – ред.). На моє переконання, це мають бути якраз країни-підписанти Будапештського меморандуму - базові й ті, які до нього приєдналися. Це був би дуже добрий знак», - зазначив Резніков.
Як повідомлялося, 18 травня Резніков заявив, що Україна пропонуватиме окрему платформу для переговорів щодо Криму.
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