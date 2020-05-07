Канада проти повернення Росії до формату G7

10:45 02.06.2020   Россия

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути Росію до формату G7. Трюдо наголосив, що повернення Росії до цього формату неможливе.

Про це повідомляє канадське агентство CTV News, передає РБК-Україна.

Трюдо нагадав, що Російську Федерацію виключили з формату після того, як вона вдерлася до українського Криму, порушуючи міжнародні правила та норми.

"Вона все ще не дотримується міжнародних правил та норм, тому вона - поза форматом G7 і залишиться поза ним і в майбутньому", - заявив прем'єр Канади.

Однак, Трюдо не дав відповіді на питання щодо можливого участі Канади на майбутньому саміті G7, якщо на нього приїде російський президент Володимир Путін. Він лише зазначив, що буде "багато обговорень" щодо цього.

Зараз "Велика сімка" - G7 - складається зі США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Японії.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про перенесення саміту G7 щонайменше до вересня та заявив, що запросив на зустріч Росію та ще три країни.

Після цього Британія заявила про готовність блокувати повернення Росії до складу G7, але Лондон не проти її участі у наступному саміті як гостя.



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