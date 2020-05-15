Україна в ООН закликала Росію взяти відповідальність за дітей-сиріт у Криму
|10:30 02.06.2020
|Крым
Україна в ООН закликала Росію понести відповідальність за дітей, позбавлених батьківської опіки, на окупованих територіях Криму. Таку заяву зробили з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook, передає УНІАН.
Зазначається, що у Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З того часу їхня доля залишається невідомою.
"Росія як законна влада повинна вжити всіх необхідних заходів для поваги прав тих дітей, в тому числі не допустити їх незаконного переведення за межі української території", - говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що з початку цього року на Донбасі постраждали від обстрілів десятеро дітей.
Варто наголосити, що правоохоронці фіксують численні випадки вербування дітей проросійськими бойовиками на Донбасі, що порушує закони ведення війни.
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