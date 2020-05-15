Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим

10:01 02.06.2020   Крым

Відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що звернення до офіційного Києва від Росії поки не надходило.

"Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - заявив Резніков.

Разом з тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що ситуація на півострові критична. Проте Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І не має жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії розв'язувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", - заявив Кулеба.

Глава уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

 



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