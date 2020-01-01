У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт

09:45 02.06.2020   Румыния

Румунська компанія Hidroelectrica SA побудує в Чорному морі першу вітроелектростанцію потужністю 500 МВт.

Про це пише balkangreenenergynews.com, повідомляє Главком

Очікується, що морська ВЕС вироблятиме 998,6 ГВт-год електроенергії на рік при середньому коефіцієнті потужності 38% і прогнозованому періоді розвитку в три роки. Це можна порівняти з інвестиціями у розмірі 387 мільйонів євро і річним виробленням 683 ГВт-год електроенергії при ставці 26% для 300-мегаватної наземної вітроелектростанції.

ВЕС планується ввести в експлуатацію у 2026 році. Вартість проекту оцінюється майже у €590 млн. Hydroelectrica заявила, що очікує коштів Європейського Союзу і підтримки з майбутнього бюджету, заснованого на Європейській зеленій угоді, в розмірі до 50% як для об'єкта на суші, так і для турбін, закріплених на дні Чорного моря.

Hidroelectrica SA, більше 80% якої належить румунській державі, опублікувала стратегію витрат до 2037 року на суму €5,4 млрд. За ці кошти комунальна компанія планує також встановити до 2023 року сонячні електростанцій загальною потужністю від 50 МВт до 100 МВт, які вироблятимуть 80 ГВт-год електроенергії на рік, побудувати нові гідроелектростанції загальною потужністю 713 МВт. Компанія також розробляє проект електростанції на деревній біомасі, яка буде збиратися з річок на гідроелектростанціях, інвестуватиме в електроліз і водень, а також планує встановити національну мережу зарядних пристроїв для електромобілів і закупити цілий парк таких машин.

Усі нові енергетичні проекти оцінюються у 1,05 млрд євро, на які зведуть 655 МВт нових потужностей, які дозволять виробляти 1,76 ТВт-год електроенергії на рік.

Компанія заявила, що на першу п'ятирічку плану будуть виділені €1,6 млрд. 



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