Сергей Аксенов отменил норму о том, что жители других регионов России, прибывающие на оккупированный полуостров без уважительной причины, обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.

Это следует из опубликованного в воскресенье указа "о внесении изменений в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса", сообщает Портал обзора

Крым.

Ранее "власти" приняли решение помещать в обсерватор на две недели всех гостей, не имеющих регистрации или собственного жилого или нежилого помещения на территории оккупированного полуострова.

24 мая Сергей Аксенов подписал "указ" о том, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих лиц, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются самими гражданами. Расходы обсерватора на содержание командировочных лиц должны оплачиваться работодателем.

В "указе" Сергея Аксенов от 31 мая пункт о расходах на пребывание в обсерваторе отсутствует.