Фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.

Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на генконсул України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що напередодні відвідав Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова в слідчому ізоляторі.

«Усі хлопці перебувають у нормальному настрої, передають теплі привіти їхнім сім'ям і щиру подяку всім, хто їх підтримує, переживає. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська», – розповів Тарас Малишевський.

За його словами, епідеміологічна ситуація в ростовському СІЗО – стабільна, підтверджених фактів захворювання на COVID-19 немає. Всіх фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.

«Цього тижня перешлемо на рахунки кожного фігуранта «алуштинської групи» матеріальну допомогу, мій колега – консул був 25-го травня і буде в суді 5-го червня, на наступному засіданні. Намагаємося моніторити процес і допомагати хлопцям, наскільки можемо», – сказав генконсул.

Раніше повідомлялося, що фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» залишили під вартою до жовтня 2020 року.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».