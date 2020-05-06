Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 29 - 31 мая, 1 июня

21:00 01.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 29 - 31 мая, 1 июня прошли следующие мероприятия:

1. Во всех воинских частях 58-й общевойсковой армии ЮВО прошли торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения.

Основные усилия в этот период будут направлены на достижение слаженности подразделений, совершенствование подготовки. Планируется провести более 300 тактических учений с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием. Все мероприятия будут максимально приближены к боевым условиям.

Одной из главных задач является подготовка и проведение стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020», а также подготовка команд к АрМИ-2020, в которых примут участие более 30 стран, пять тысяч военнослужащих в составе 250 команд.

В период проведения СКШУ будут отработаны перевозки различными видами транспорта, марши, все виды боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействия незаконным вооруженным формированиям. 

2. В общевойсковых объединениях и полках оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения, одной из главных задач которого является подготовка и проведение стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Предварительно в ходе подготовительного периода были обслужены и подготовлены вооружение и военная техника, проведены практические занятия по требованиям безопасности, несению службы в караулах и нарядах.

С началом летнего периода обучения основные усилия органов военного управления будут направлены на повышение профессионализма офицерского состава, достижение слаженности подразделений.

Повышенное внимание в ходе боевой учебы будет уделяться вопросам организации взаимодействия между частями и соединениями видов и родов войск, дислоцированными на территории Северо-Кавказского региона.

Основной формой обучения войск будут также являться ротные и батальонные тактические учения. В летнем периоде обучения в войсках объединения запланировано 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы с военнослужащими соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, связи и инженерных войск.

Кроме того, особое внимание командования округа в летнем периоде обучения будет уделено подготовке команд к участию во всеармейских этапах Армейских международных игр, а также к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

За прошедший учебный период более чем на пяти полигонах проведено около 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, более 30 ротных тактических учений, а в рамках подготовки органов управления — свыше 70 штабных тренировок.

В рамках гособоронзаказа в войска ЮВО на Северном Кавказе до конца текущего года поступит более 500 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Их освоению будет уделено особое внимание в летнем периоде обучения.

3. В летнем периоде обучения командованием Южного военного округа спланировано проведение пяти двусторонних учений с мотострелковыми соединениями и военными базами.

Так, в июле под руководством командующих 49-й и 58-й общевойсковых армий подчиненные им соединения, дислоцированные в Абхазии и Южной Осетии, проведут два двусторонних учения.

В августе на общевойсковых полигонах в Ростовской области воинские части 150-й мотострелковой дивизии в учебных боях будут противостоять мотострелковому соединению из Волгоградской области. В это же время на полигоне Капустин Яр пройдет двустороннее учение с мотострелковыми соединениями, прибывшими в Астраханскую область из Чечни и Дагестана.

Одновременно на трех общевойсковых полигонах в Карачаево-Черкесии на Ставрополье и Кубани во встречном бою оценят свои боевые навыки две мотострелковые бригады 49-й общевойсковой армии.

Кроме того, в летнем периоде обучения в войсках ЮВО будет проведено более 20 двусторонних учений с батальонными тактическими группами из разных полков.

«Для обучения командиров управлению батальонной тактической группой в округе создан и апробирован аппарат руководства, включающий представителей родов войск и специальных войск из состава управления объединения под руководством соответствующего командующего общевойсковой армией, — рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. — Созданная структура позволила, наряду с обучением командиров батальонов, совершенствовать слаженность управлений бригад и дивизий».

Двусторонняя форма проведения учений, по мнению командования ЮВО, способствует развитию духа соревновательности между командирами батальонов, стремлению взять вверх над условным противником, что приводит к поиску нешаблонных, нестандартных решений и применению военной хитрости.

В завершение подготовки к главному экзамену войск ЮВО — стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» — в августе соединениям и воинским частям предстоит отработать вопросы всестороннего обеспечения в рамках комплекса специальных учений под руководством центральных органов военного управления.

Особенностью мероприятий боевой подготовки в текущем учебном периоде станет их проведение с учетом изменений эпидемиологической обстановки с целью недопущения массового заражения личного состава новой коронавирусной инфекцией.

4. В российскую военную базу Южного военного округа в Армении прибыла первая группа военнослужащих для плановой замены солдат и сержантов, отслуживших установленный срок военной службы по призыву.

Сегодня прошла отправка около 100 военнослужащих, у которых завершился срок службы, и первый прием около 150 военнослужащих, прибывших в соединение по замене.

Для отправки военнослужащих используются самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова перевозка личного состава осуществляется в военных самолетах в условиях соблюдения социальной дистанции, при заполнении воздушного судна на 50% от штатной вместимости.

Медицинский персонал соединения провел медицинский осмотр и термометрию всех военнослужащих.

Каждая команда по прибытию в соединение обеспечивается индивидуальными средствами защиты (перчатки, маски, бахилы), перемещается личный состав исключительно на военных автобусах, предварительно прошедших специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

Новобранцы будут размещены в специально подготовленных помещениях Гюмрийского военного гарнизона в военном городке «Сиверский» на двухнедельный карантин. Во время содержания в карантине с военнослужащими будут проводиться адаптационные мероприятия, ежедневный мониторинг их физического состояния, термометрия и медицинский осмотр. Офицеры отдела по военно-политической работе соединения проведут с новобранцами ознакомительный курс по изучению истории и традиций воинской части.

Для прохождения службы в российской военной базе ЮВО в Армении направляются военнослужащие из воинских частей и учебных центров Южного и других военных округов. Прибывающих по замене в российское соединение военнослужащих командование военной базы назначает на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и средств войсковой противовоздушной обороны.

К 1 июля планируется заменить около 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Всего в ходе плановой замены численный состав военный базы останется неизменным.



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