В окупованому Криму фігуранта сфабрикованої ФСБ третьої бахчисарайської «справи кримських мусульман» Рустема Сейтмеметова помістили в психіатричну лікарню для проходження судової психіатричної експертизи.

Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, пише Центр журналістських розслідувань.

«Ми заперечували проти направлення мого підзахисного на таку експертизу. По-перше, така експертиза у даній категорії справ є необов’язковою. По-друге, закон вимагає того, щоб направлення на проходження експертизи певної особи було пов’язано з фактичними підставами, тобто c об’єктивними підозрами про те, що людина в тій чи іншій мірі може бути визнана неосудною. Тобто відхилення якісь повинні бути закріплені і слідчий повинен це мотивувати. Підстав для направлення мого підзахисного в психіатричну лікарню для проходження експертизи абсолютно немає, а раніше він не мав травм, не перебував на обліку у лікаря психіатра або нарколога, тому ми вважаємо це абсолютно незаконним і необґрунтованим», – сказав Шейхмамбетов.

Він зазначив, що десятки політичних в’язнів піддаються діям, які принижують, що є серйозним актом тиску. Захисник переконаний, що такі дії слідства створюють необгрунтований ризик для процесуально непередбачених маніпуляцій з людиною.

«Слава Богу, поки такого не було, але виключати цей ризик не можна. Ми знаємо практику тиску на в’язнів в Радянському Союзі, і як була поширена так звана «каральна психіатрія», коли людина абсолютно здорова потрапляла до стаціонару, а виходила недієздатною. На мій погляд, це ще один елемент тиску на наших підзахисних, щоб вони обмовили себе, обмовили своїх співвітчизників, такий собі ще один важіль», – додав адвокат.

Нагадаємо: 11 березня в окупованому Криму після обшуків в Бахчисараї і Бахчисарайському районі затримані четверо кримських татар: Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Рустем Сейтмеметов, яких ФСБ підозрює в нібито участі в діяльності в організації «Хізб-ут-Тахрір», забороненої в Росії. Крім того, колишнього активіста «Кримської солідарності» Сейтумера Сейтумерова, який ще в 2018 році виїхав з Криму до Києва, де працює ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR, ФСБ підозрює в нібито організації діяльності осередку «Хізб-ут-Тахрір».

ФСБ стверджує, що затримані в окупованому Криму кримські татари, жителі Бахчисарая нібито входять в осередок організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії вважається терористичною і заборонена. Стосовно затриманих порушені кримінальні справи.

Прокуратура АРК і Головне управління Нацполіції в АРК і Севастополя відкрили кримінальне провадження за фактом проведення окупантами незаконних обшуків в будинках кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі, а також кримінальне провадження за фактом незаконного затримання чотирьох кримських татар, мешканців Бахчисараю.

12 березня в Криму «Київський районний суд» Сімферополя заарештував Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, а Амета Сулейманова відправив під домашній арешт.