Прикрываясь эпидемией от ОБСЕ, Россия стягивает тяжелое вооружение на Донбасс

20:20 01.06.2020   Россия

Поддерживаемые РФ оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и населенных пунктов на Донбассе, а также систематически отказывают патрулям ОБСЕ в доступе к неподконтрольной правительству Украины территорий, “прикрываясь коронавирусом”.

Об этом пиишет ghall.com  со ссылкой на “Обозреватель”.

Также постоянно фиксируются нарушения со стороны оккупантов существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице штаба ООС в Facebook.

В частности, на прошлой неделе наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрел населенного пункта Авдеевка, в результате чего был поврежден жилой дом. К счастью, жертв и раненых среди гражданского населения нет.

В то же время беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на оккупированной территории возле населенного пункта Терновое в Донецкой области зафиксировал размещение трех единиц реактивной системы залпового огня, а также 62 танка Т-72Б и Т-64.

“С целью сокрытия от патрулей СММ размещения военной техники с нарушением договоренностей на неподконтрольной правительству Украины территории российские оккупанты систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, ссылаясь на “распространение COVID-19″ или на необоснованные приказы их командиров”, – объясняют в СЦКК, добавляя, что с начала года было зафиксировано более 452 подобных случаев.

Все указанные факты подтверждаются представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах. Также отмечается, что российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы.

“Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах”, – резюмируют в СЦКК.



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