Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

20:00 01.06.2020   Турция

Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року" - йдеться у повідомленні.

Турецький міністр також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку. Міністри обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи



Ще на цю тему:

14:21 29.05.2020
У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
13:41 03.04.2020
Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня
08:30 22.01.2020
OTI Holding створить нову готельну мережу на курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу
07:30 01.08.2019
Туреччина за три місяці заробила на туризмі майже $8 мільярдів
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
10:08 22.03.2018
Политика Турции отпугивает западных туристов
10:09 28.02.2018
Турция вытеснила Россию и Крым из лидеров раннего бронирования туров на лето
09:17 03.01.2018
Турция хочет довести доходы от туризма до $50 млрд
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
15:45 01.06.2020
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 01.06.2020
Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 01.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 29 - 31 мая, 1 июня
20:20 01.06.2020
Прикрываясь эпидемией от ОБСЕ, Россия стягивает тяжелое вооружение на Донбасс
19:00 01.06.2020
На судостроительном заводе в Астрахани спущено на воду крановое судно для ВМФ России
17:45 01.06.2020
Аэропорт Санкт-Петербурга с 1 июня отменил рейсы в десяток стран
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 01.06.2020
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
18:20 01.06.2020
Wilson и Arkon Shipping создадут крупнейшего short sea оператора на европейском рынке
15:30 01.06.2020
У Стамбулі відкрили дві лікарні для інфікованих COVID-19 / Фото
13:30 01.06.2020
Турция перебрасывает в Ливию танки / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 01.06.2020
У Криму фігуранта «справи кримських мусульман» Сейтмеметова помістили в психіатричну лікарню
19:40 01.06.2020
Морпорты Украины сократили перевалку зерна за две недели на 44%
19:20 01.06.2020
Лондон ветуватиме повернення Росії до "Великої сімки"
18:00 01.06.2020
Криклий анонсировал запуск теплоходов "Ракета" на реках Украины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд