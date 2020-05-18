Морские порты Украины за последние две недели (в период с 16 по 29 мая), по оперативным данным, перегрузили на экспорт 1,13 млн тонн зерновых против 2,02 млн тонн в предыдущие две недели (2-15 мая).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга информационно-аналитического агентства «АПК-Информ», пишет издание Порты Украины.

В частности, объем перевалки кукурузы составил 802 тыс. тонн, пшеницы — 304 тыс. тонн, ячменя — 19 тыс. тонн.

По данным агентства, наибольшие объемы зерновых отправлены в Китай — 259 тыс. тонн, Иран — 139 тыс. тонн, Нидерланды — 117 тыс. тонн.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, совокупный экспорт украинских зерновых с начала 2019-2020 МГ по состоянию на 29 мая составил 54,091 млн тонн. Экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд.

По данным ГП «Администрация морских портов Украины», морские порты в 2019 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2018 годом на 32% — до 54,618 млн тонн, в том числе зерна — на 33,6%, до 53,857 млн тонн.