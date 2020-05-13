Лондон ветуватиме повернення Росії до "Великої сімки"
|19:20 01.06.2020
|Крым
Уряд Великої Британії не підтримуватиме повернення Росії до "Великої сімки", оскільки не Москва не змінила свою поведінку після незаконної анексії Криму у 2014 році.
Як пише Укрінформ про це у понеділок, 1 червня, заявив речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє Daily Mail.
«Рішення щодо членства у "Великій сімці" приймаються одностійно всіма лідерами "Великої сімки". Росію було виключено з "Групи семи" через анексію Криму, і досі ми не побачили змін у її поведінці, що могли би виправдати поновлення її членства», - наголосив речник глави британського уряду.
Він додав, що Лондон також не буде підтримувати поновлення членства Москви у Великій сімці.
Водночас, за цого словами, країна, яка головує у "Великій сімці" (нині це США) може запрошувати лідерів інших країн у статусі гостя.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року. Він також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, зокрема Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".
До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.
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