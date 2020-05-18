Наступний хід крымских колабораціоністів по "воді" - вкидання тези про "водний геноцид" корінних народів Криму через ООН... І про "російську річку" Дніпро. З якої (зрозуміло хто) краде російську воду, - пише головний редактор BSNews Андрій Клименко.



Офіційний коментар редакції Blackseanews щодо виступу Наталі Поклонської. Моніторингова група редакції Blackseanews повідомляє:

Сьогоднішній виступ Наталії Поклонский - не просто так. Це початок широкої кампанії.

Наталя Поклонська закликала президента України Володимира Зеленського до «конструктивного діалогу» по дніпровській воді для Кримського півострова і направила відповідний лист верховному комісару з прав людини ООН.

«Держава-член ООН Україна позбавило мільйони людей базисного і невід'ємного права на питну воду, створюючи реальну загрозу життю і здоров'ю людей, а також екології частини Південно-Східної Європи, - написала Поклонська. - Чи готова до проведення дипломатичних переговорів по даній темі і сподіваюся на конструктивний діалог ».

Депутат нагадала, що стоки річки Дніпро мають міжнародний характер і беруть свій початок з території Росії, де формується основний обсяг води Дніпровського басейну, що надходить на Україну. «Як би не опиралися націоналістичні сили, але навіть річки з'єднують наші країни», - підкреслила вона.

Також Наталія Поклонська повідомила, що направила відповідний лист верховному комісару з прав людини ООН - пані Бачелет.

За словами Поклонский, дії Києва створюють загрозу гуманітарної катастрофи в Криму. На думку депутата, дії Києва «кричущим чином» масово порушують фундаментальні права кримського населення. Реальна загроза через водної блокади Криму склалася не тільки для життів і здоров'я людей, а й для унікальної природи регіону.

Поклонська додала, що Крим - унікальний багатонаціональний регіон світу, на території якого проживає 2,4 млн осіб і 170 національностей. Серед них - кілька унікальних автохтонних народностей, чисельність кожної з яких не перевищує 2 тис осіб.

Українська ж держава, за її словами, цілеспрямовано штовхає Крим в сторону гуманітарної катастрофи, позбавляючи жителів півострова права на воду.

На думку депутата Держдуми РФ, дії Києва «кричущим чином» масово порушують фундаментальні права кримського населення. Реальна загроза через водної блокади Криму склалася не тільки для життів і здоров'я людей, а й для унікальної природи регіону.

Поклонська додала, що Крим - унікальний багатонаціональний регіон світу, на території якого проживає 2,4 млн осіб і 170 національностей. Серед них - кілька унікальних автохтонних народностей, чисельність кожної з яких не перевищує 2 тис осіб.

Українська ж держава, за її словами, цілеспрямовано штовхає Крим в сторону гуманітарної катастрофи, позбавляючи жителів півострова права на воду.

Крім того, парламентарій нагадала, що річка Дніпро бере свій початок на російській території, а також спотворила факті, що Північно-Кримський канал будувався в 1950-х роках зусиллями всього СРСР, при цьому Крим тоді ще не був відданий радянським керівництвом під владу УРСР. (Насправді - початок будівництво - 1961).

Через шести років водної блокади Криму українською владою відбувається заболочування і засолення грунтів, гинуть багато рослин і тварини, погіршується родючий шар грунту

Поклонська також порівняла дії офіційного Києва з багатомільйонними репресіями. Україна не тільки порушує Статут ООН, але прямо зневажає права людини. Це грубо порушує статтю 30 Загальної декларації прав людини, статтю 5 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і статтю 5 Міжнародного пакту про про економічні, соціальні і культурні права, підсумувала депутат Держдуми ".

За інформацією наших джерел, наближених до представників самопроголошеного уряду Криму, оточення кримського керівника С.Аксьонова запропонувало керівникові АП РФ "інтернаціоналізувати" проблему забезпечення Криму водними ресурсами.

Мета -- створення сильного політичного тиску на керівництво України з боку Євроінституцій, використовуючи низку європейських політичних партій та рухів, що лобіюють російські інтереси у Єврокомісіях та Європарламенті (зокрема німецький рух «Альтернатива для Німеччини», «Народний фронт» Франції тощо).

В якості одного з варіантів запропоновано використання можливостей німецького політика Вальдемара Гердта (Waldemar Herdt), депутата Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» від Нижньої Саксонії, члена комітету з іноземних справ.

Гердт є керівником робочої групи парламенту із попередження криз та конфліктів. Цікаво, що В.Гердта висунуто кандидатом у депутати Європарламенту Від латвійської партії «Центр згоди» (керівник Ніл Ушаков, представляє інтереси російськомовного населення Латвії, яка не зважаючи на заборону іноземного фінансування латвійських партій, приховано фінансується російськими державними структурами).

В.Гердт, 1962 р.н., народився в Кустанайській області Казахстану, підтримує плідні зв’язки з низкою російських політиків, дружить родинами з Олексієм Навальним, контактує з депутатом «Державної Ради» Криму Юрієм Гемпелем (керівник організації «Відергебурт», заступник голови комітету з питань міжнаціональних відношень, активно контактує з керівництвом УФСБ РФ по Республіці Крим) та є впливовим лобістом російських політичних інтересів у ФРН.

Наразі низка лобістів в органах влади Німеччини задіяна в сприянні процесу пом’якшення санкційного тиску на Москву, зокрема у відміні т.зв. «кримського пакету».

Одним з елементів зазначеної стратегії стане саме активна інформаційна компанія, спрямована на звинувачення української сторони у створенні «водної проблеми» в Криму, яка буцімто безпосередньо відобразилась на життєдіяльності місцевого населення та може слугувати передумовою масштабного конфлікту, ініціатором якого буде визначено саме Україну, пише головний редактор BSNews Андрій Клименко.