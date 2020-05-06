В России завершаются исиспытания двух новых аварийно-спасательных катеров проекта 23040

17:15 01.06.2020   Россия

ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» приступает к проведению испытаний двух рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 в рамках выполнения государственного контракта в интересах МО РФ.

Государственные испытания планируется провести в период с 10 по 24 июня 2020 года. Доставка катеров на ТОФ, и их передача флоту запланирована на сентябрь 2020 года.

Об этом на рабочем совещании по вопросам развития поисково-спасательных сил ВМФ главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов, пишет ЦАМТО.

Сейчас в процессе строительства находится также 23-й в серии рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, предназначенный для Северного флота.

Катера предназначены для выполнения следующих операций:

- водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 м при волнении моря до 3-х баллов;

- проведение водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120л/мин на глубину до 60 м с экспозицией на грунте 60 мин;

- проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере;

- участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

- обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

- тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, доступных для подхода судна;

- откачка воды с аварийного судна или плавучего сооружения;

- выполнение осмотровых и обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата;

- поиск затонувших объектов на глубинах до 150 м при помощи буксируемого гидролокатора;

- поиск находящихся за бортом людей, при помощи тепловизионной системы ночного видения;

- подача электропитания на аварийный корабль, судно или объект, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота РФ.



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