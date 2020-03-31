На судостроительном заводе им. Ленина в Астрахани спущено на воду крановое судно для Военно-морского флота России.

После завершения его достройки у причальной стенки, будет проведен весь комплекс необходимых испытаний, пишет ЦАМТО.

Планируется, что в ноябре 2020 года оно будет передано в состав Каспийской флотилии. Экипаж судна составит более 20 человек.

В связи с активным развитием инфраструктуры базирования Каспийской флотилии, крановое судно будет полностью востребовано для различных обеспечивающих работ.

Справочно: Крановое судно имеет водоизмещение 2201 т, длину корпуса – 52,2 м, ширину – 22,8 м и оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью 150 т.

Строительство кранового судна было начато в июле 2019 года в специальном плавучем доке, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.