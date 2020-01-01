В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка

18:40 01.06.2020   Молдова

В Молдове наложен арест на десять объектов недвижимости бывшего лидера Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.

Как пишет REGNUM, об этом сообщает NewsMaker. md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру.

Решение об аресте недвижимого имущества Владимира Плахотнюка было вынесено в суде сектора Чеканы города Кишинев. С запросом разрешить арестовать имущество олигарха в рамках уголовных дел по отмыванию денег, в которых фигурирует Плахотнюк, в суд обратились представители Антикоррупционной прокуратуры.


В прокуратуре отметили, что запрос прокуроров был удовлетворен судом частично, так как суд одобрил арест только десяти объектов недвижимости — шести квартир и четырех нежилых помещений. Общая стоимость объектов, на который наложен арест — 33 млн леев (около $1 млн 888,5 тысяч). По данным следствия, владельцем недвижимости является Владимир Плахотнюк, несмотря на то, что имущество числилось в собственности за другими лицами.

Также прокуроры требовали арестовать недвижимое и движимое имущество молдавского олигарха, которое находится за рубежом — в Швейцарии, Франции и Румынии. По версии следствия, у Плахотнюка, в частности, имеется пять автомобилей и яхта в Швейцарии, а также еще четыре автомобиля в Молдове. Общая стоимость имущества составляет по информации прокуратуры €7,7 млн.

Суд в свою очередь отклонил запрос об аресте имущества Плахотнюка, которое находится за границей. В прокуратуре в связи с этим отметили, что решение суда опротестуют и будут настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества молдавского олигарха.



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