Норвежская Wilson ASA и немецкая Arkon Shipping GmbH & Co. KG подписали соглашение о создании объединенного short sea оператора, который, по их утверждению, станет крупнейшим в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Wilson, пишут Порты Украины.

Согласно сообщению, Wilson зафрахтует на длительный срок порядка 20 сухогрузов Arkon Shipping, в том числе новострои, которые будут сданы в эксплуатацию в течение двух лет, и возьмет на себя обязательства по контрактам, заключенным Arkon Shipping. В свою очередь, Arkon Shipping будет функционировать как эксклюзивный коммерческий представитель Wilson и будет интегрирован в систему фрахтования компании. Arkon Shipping возьмет на себя обслуживание экспортных договоров фрахта флота Wilson в Средиземном море.

В компаниях рассчитывают, что такое решение позволит повысить эффективность, сократить операционные расходы и расширить присутствие на европейском рынке. «Это соглашение обеспечит пропускную способность, укрепит логистические системы и обеспечит безопасность клиентов. Комбинированные логистические системы также будут лучше подготовлены к новым и более строгим экологическим требованиям европейской промышленности в будущем», — указала пресс-служба.

Закрытие сделки планируется во второй половине 2020 года. Соглашение вступит в силу самое раннее с 1 сентября после получения одобрения сделки от антимонопольных органов. По завершении сделки Wilson будет управлять флотом из 130 судов.