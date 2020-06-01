Кроме путешествий по Днепру, по словам министра инфраструктуры, ожидается восстановление речного сообщения с Беларусью.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск на реках Украины пассажирских речных судов "Ракета". Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно дат по пассажирским речным перевозкам не скажу, но "Ракеты" точно будут работать. Они еще есть в наличии", - сказал министр.

Криклий добавил, что кроме путешествий по Днепру также ожидается восстановление речного сообщения с Беларусью.

Отмечается, что "Ракета" - это название серии пассажирских речных судов на подводных крыльях, выпуск которых начался в 1957 году и длился до средины 1970 годов. Всего было построено около 400 теплоходов.