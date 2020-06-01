Криклий анонсировал запуск теплоходов "Ракета" на реках Украины
|18:00 01.06.2020
|Украина
Кроме путешествий по Днепру, по словам министра инфраструктуры, ожидается восстановление речного сообщения с Беларусью.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск на реках Украины пассажирских речных судов "Ракета". Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Относительно дат по пассажирским речным перевозкам не скажу, но "Ракеты" точно будут работать. Они еще есть в наличии", - сказал министр.
Криклий добавил, что кроме путешествий по Днепру также ожидается восстановление речного сообщения с Беларусью.
Отмечается, что "Ракета" - это название серии пассажирских речных судов на подводных крыльях, выпуск которых начался в 1957 году и длился до средины 1970 годов. Всего было построено около 400 теплоходов.
Ще на цю тему:
12:30 28.05.2020
В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
12:20 22.05.2020
Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
10:40 28.04.2020
В Україні допустили іноземні судна до річкових перевезень
В Україні допустили іноземні судна до річкових перевезень
15:21 18.03.2020
В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
21:00 08.10.2019
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
14:30 08.10.2019
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей
08:20 04.09.2019
Безопасность судоходства на реках Украины будут обеспечивать с помощью беспилотников / Фото
Безопасность судоходства на реках Украины будут обеспечивать с помощью беспилотников / Фото
12:30 21.06.2019
У січні-травні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 66%
У січні-травні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 66%
19:01 28.05.2019
Одеський порт приймає одночасно два річкові круїзні лайнери
Одеський порт приймає одночасно два річкові круїзні лайнери