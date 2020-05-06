В июне Северный флот России проведет масштабные маневры
|16:15 01.06.2020
|Россия
Северный флот РФ планирует в июне провести масштабные учения в Баренцевом и Норвежском морях.
Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал в интервью Красной звезде командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев, пишет flot.com.
По его словам, в маневрах задействуют более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц авиации различного типа.
"Это масштабный сбор-поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота", – подчеркнул вице-адмирал.
Он отметил, что все действия сил флота спланированы с учетом международной обстановки, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо.
Первого июня Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот отмечает 287 годовщину со дня своего образования. Это единственное формирование ВМФ России, приравненное по масштабам решаемых задач к военному округу.
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