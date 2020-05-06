Северный флот РФ планирует в июне провести масштабные учения в Баренцевом и Норвежском морях.

Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал в интервью Красной звезде командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев, пишет flot.com.

По его словам, в маневрах задействуют более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц авиации различного типа.

"Это масштабный сбор-поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота", – подчеркнул вице-адмирал.

Он отметил, что все действия сил флота спланированы с учетом международной обстановки, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо.

Первого июня Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот отмечает 287 годовщину со дня своего образования. Это единственное формирование ВМФ России, приравненное по масштабам решаемых задач к военному округу.