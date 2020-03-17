Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Россия) с 1 июня отменил 36 рейсов.

При этом кроме внутренних в писке значатся международные: Бургас (Болгария), Родос (Греция), Энфида-Хаммамет (Тунис), Кишинев (Молдова), Ургенч (Узбекистан), Ираклион (Крит), Ларнака (Кипр) Анталья (Турция), Фергана (Узбекистан) и Шанхай (Китай), пишет BgNews.

Как поясняется, это сделано на основании запретов, введённых в марте 2020 года, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.