Аэропорт Санкт-Петербурга с 1 июня отменил рейсы в десяток стран
|17:45 01.06.2020
|Россия
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Россия) с 1 июня отменил 36 рейсов.
При этом кроме внутренних в писке значатся международные: Бургас (Болгария), Родос (Греция), Энфида-Хаммамет (Тунис), Кишинев (Молдова), Ургенч (Узбекистан), Ираклион (Крит), Ларнака (Кипр) Анталья (Турция), Фергана (Узбекистан) и Шанхай (Китай), пишет BgNews.
Как поясняется, это сделано на основании запретов, введённых в марте 2020 года, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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