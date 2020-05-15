Сбор кораблей Черноморского флота прошёл на рейде Севастополя
|14:15 01.06.2020
|Севастополь
Летний период обучения начался на Черноморском флоте страны-оккупанта с выхода кораблей в морские полигоны боевой подготовки.
Командующий флотом Игорь Осипов провёл их смотр на рейде Севастопольской бухты, пишет Новый Севастополь.
«В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 10 кораблей и катеров ЧФ, в том числе подводная лодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Муромец», суда вспомогательного флота», – сообщает пресс-служба ЧФ оккупантов.
Завершилось мероприятие демонстрационным пролётом над бухтой звена самолётов Су-30СМ морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ с отстрелом помеховых патронов.
После окончания торжественных мероприятий экипажи кораблей и катеров взяли курс на морские полигоны.
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