Летний период обучения начался на Черноморском флоте страны-оккупанта с выхода кораблей в морские полигоны боевой подготовки.

Командующий флотом Игорь Осипов провёл их смотр на рейде Севастопольской бухты, пишет Новый Севастополь.

«В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 10 кораблей и катеров ЧФ, в том числе подводная лодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Муромец», суда вспомогательного флота», – сообщает пресс-служба ЧФ оккупантов.

Завершилось мероприятие демонстрационным пролётом над бухтой звена самолётов Су-30СМ морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ с отстрелом помеховых патронов.

После окончания торжественных мероприятий экипажи кораблей и катеров взяли курс на морские полигоны.