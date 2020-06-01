Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью ABC заявил, что некоторые страны, в том числе Китай, Иран и Россия, воспользовались в своих целях массовыми беспорядками в США.

О’Брайен согласился с мнением, высказанным в Twitter сенатором-республиканцем Марко Рубио о том, что оппоненты США за рубежом по меньшей мере в трех странах усилили активность в соцсетях. Сенатор, по словам О’Брайена, прав в том, что противники США за рубежом хотят «воспользоваться этим кризисом, чтобы разжечь рознь и попытаться нанести ущерб нашей демократии», но, добавил советник, США этого не допустят, пишет ghall.com.

«Я сегодня видел серию твитов из Китая — они испытывают своего рода удовольствие или облегчение, наблюдая за этим <…> Я хочу сказать нашим иностранным противникам, будь то Зимбабве или Китай, что разница между нами и вами заключается в том, что этот офицер, который убил Джорджа Флойда, будет под следствием и предстанет перед судом», — заявил О’Брайен. Он добавил, что американцы могут выйти на улицу и мирно протестовать, и «их не бросят в тюрьму за мирный протест».

Ведущий программы “This week” Джордж Стефанопулос уточнил, нет ли России среди тех, «кто сейчас пользуется ситуацией», на что советник Трампа ответил: «Может быть, есть российские активисты, которые этим занимаются, но разница в том, что китайский представитель МИДа троллит этим Госдеп. Это открыто, это исходит прямо от правительства».

Под троллингом имелся в виду пост в Twitter официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которая разместила скриншот высказывания спикера Государственного департамента США Морган Ортагус о проблемах Гонконга из-за усиления контроля над ним со стороны КНР, сопроводив его комментарием: «Я не могу дышать». Эта фраза, которую повторял полицейским перед гибелью афроамериканец в Миннеаполисе, стала лозунгом американских протестов.

Затем, отвечая на вопрос о том, какой отпор США готовят противникам, разжигающим новые беспорядки, О’Брайен вспомнил еще одного врага — Иран, и пообещал, что «демократии будут держаться вместе» против таких стран.

Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN предположила, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна российская фабрика троллей.

«Я не удивлюсь, если узнаю, что они (русские) подстрекали некоторых из этих экстремистов с обеих сторон, используя соцсети. Не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это тем или иным образом, или в той, или иной форме», — заявила она.

Протестные акции под лозунгами защиты прав чернокожего населения, начавшиеся в нескольких десятках городов США, поводом для которых стала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при аресте, обернулись волной мародерства, поджогов и столкновений с полицией. Сотни магазинов были подожжены или разграблены, ущерб, по предварительным данным, исчисляется миллионами долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в дестабилизации обстановки в США заподозрили российскую сторону.