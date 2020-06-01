NYT: Германия инициирует санкции против главы военной разведки РФ

13:15 01.06.2020   Россия

Германия обвинила Россию в гибридной агрессии и намеренна ввести санкции против главы российской военной разведки Игоря Костюкова из-за кибератаки российских спецслужб против правительства Германии, используя новый механизм санкций ЕС.

Об этом пишет в своей для The New York Times редктор издания в Берлине Катрин Беннхолд, передает ghall.com.

“Германия хочет ввести запрет ЕС на поездки и заморозить активы главы российской военной разведки и нескольких ее шпионов в ответ на кибератаку против парламента Германии в 2015 году, которая была отслежена в начале этого месяца. Правительство будет использовать механизм санкций Европейского Союза, созданный в прошлом году, который позволяет государствам-членам просить ввести ограничения в отношении лиц, причастных к кибератакам. Данный механизм ранее не использовался”, – пишет журналистка.

“Санкции, которые также включают запрет на деловые контакты внутри блока, должны быть согласованы с другими 27 государствами-членами ЕС. По словам официальных лиц, этот процесс может занять некоторое время. Высокопоставленный немецкий дипломат Мигель Бергер проинформировал посла России Сергея Юрьевича Нечаева о данном решении правительства во время встречи в министерстве иностранных дел Германии в среду”, – говорится в материале.

“Г-н Бергер «резко осудил кибератаку от имени всего правительства», – приводит журналистка цитату из заявления министерства иностранных дел.

“Помимо главы российской военной разведки Игоря Костюкова, Берлин хочет внести в черный список Дмитрия Сергеевича Бадина , хакера, обвиняемого в организации атаки, и других членов «Центра 85» из его подразделения внутри военной разведки РФ. Господин Бадин является членом хакерской группы, известной как APT 28, или Fancy Bear, той же группы, которая атаковала Демократическую партию во время предвыборной кампании в США в 2016 году. ФБР выдало ордер на его арест два года назад, и Германия последовала этому примеру в этом месяце”, – пишет Катрин Беннхолд.



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