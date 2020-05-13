В Крыму рыболовная бригада выходила в море на незарегистрированном судне
|17:00 01.06.2020
|Крым
Черноморский районный суд оштрафовал местного жителя, бригадира рыбопромысловой бригады, за использование неучтенного плавсредства для вылова рыбы.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
«В ходе проверки деятельности по добыче (вылову) ценных видов водных биоресурсов (камбалы-калкан) пограничники установили, что проверяемое судно не зарегистрировано в установленном законом порядке. Плавсредство, с которого рыбаки осуществляли предпринимательскую деятельность, не имело регистрации в государственном судовом реестре», – говорится в сообщении.
Суд признал бригадира виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ – нарушение должностным лицом правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одной до полутора стоимости водных биологических ресурсов.
В оккупационном ведомстве отметили, что противоправная деятельность рыбопромысловой бригады выявлена и пресечена в рамках взаимодействия с представителями Черноморского участка Центра ГИМС МЧС России. Тогда в отношении бригадира был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов. Незаконно добытые ресурсы изъяты, а на судно наложен арест.
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