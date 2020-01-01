Власти Российской Федерации готовятся к массовым протестам на территории страны. Кремль заявил о том, что выделит 70 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение автомобилей для силовиков.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает группа Информационное сопротивление.

Не менее 33 тысяч автомобилей будет закуплено для Росгвардии, Минобороны и МЧС в рамках мер «по поддержке российского автопрома». Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал в конце апреля.

Для исполнения приказа Путина Минпромторг РФ разработал законопроект. Его суть — «в возможности обеспечения льготным финансированием исполнения договоров поставки в 2020 году автомобильной техники для органов власти и госкомпаний».

Речь идет о машинах, которые российские власти планировали приобрести в 2021-22 гг, но из-за кризиса решили ускорить закупки для помощи терпящим бедствие автозаводам включая ГАЗ и КАМАЗ. Госзакупки для силовиков РФ почти в 3 раза превысят объем поддержки розничного авторынка (25 млрд рублей).