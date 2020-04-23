1 июня откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе и моллы.

Об этом премьер-министр Георгий Гахария сообщил 27 мая на заседании межведомственного координационного совета. По его словам, с сегодняшнего дня также откроются открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым пространством, пишет ГрузияOnline.

С 8 июня же будут открыты все виды обслуживания в ресторанах, а также откроются те гостиницы, которые пройдут проверку соответствующими ведомствами Министерства здравоохранения и будут иметь соответствующие разрешения. А также междугородный транспорт.

Напомним, что торговые центры в Грузии были закрыты 19 марта из-за пандемии коронавируса.