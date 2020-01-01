ООО «Глобал Оушен Линк» (Одесса), оператор рынка контейнерных перевозок и логистики, стало агентом E-Bay Alliance, получив возможность транспортировать грузы в танк-контейнерах (ISO-цистернах) по территории Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет издание Порты Украины.

Недавно оператор начал транспортировать грузы в танк-контейнерах по территории Украины. «Мы рады сообщить, что теперь наша компания является агентом оператора E-Bay Alliance, благодаря чему данный вид грузоперевозок является доступным и для тех клиентов, которым необходимо осуществить перевозку по территориям таких стран, как Литва, Латвия, Эстония и Беларусь», — сообщила пресс-служба.

При помощи танк-контейнеров можно перевозить как опасные, так и безопасные продукты. Резервуары ISO-цистерн изготовлены из нержавеющей стали и покрыты защитным слоем, что делает перевозки максимально безопасными и надежными, позволяя выдерживать экстремальные нагрузки и препятствовать повреждениям. Благодаря всем этим преимуществам танк-контейнеры можно перевозить различными видами транспорта.

«Этот бизнес работает по принципу судоходных линий, поэтому мы и предоставляем такие контейнеры для перевозки в комплексе с морским фрахтом», — отметил представитель киевского филиала компании Валентин Войниченко.

В марте 2020 года «Глобал Оушен Линк» совместно с АО «Укрзализныця» организовала отправку первого рейса экспериментального контейнерного поезда со станции «Никель-Побужский» (Кировоградская область) на станцию CTT Rotterdam (Нидерланды).

ООО «Глобал Оушен Линк» (Одесса) — оператор рынка грузоперевозок и логистических услуг. Предоставляет сервисы морского фрахта, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок, экспедирования, складской и терминальной обработки, таможенного оформления грузов, страховые и сюрвейерские услуги.