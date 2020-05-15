Викрадений на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв’язок

11:15 01.06.2020   Крым

Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський після свого зникнення телефонував товаришу по службі. 

Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Зник старший стрілець Добринський під час несення служби на спостережному пункті “Барліг”, що неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

За наявною інформацією, зник солдат орієнтовно о 5 годині ранку на відстані приблизно у 200 метрів від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).

Приблизно об 11 годині ранку Добринський зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває у тимчасово окупованому Криму, але де саме, не знає.

Також є інформація, що він або ж представник окупаційної влади Криму уточнювали паспортні дані викраденого солдата.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що український військовий не мав причин залишати місце служби, пише Укрінформ.

«Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостережному посту, що розташований поблизу села Чонгар, Херсонської області, наразі з’ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби. На даний час залучені усі відповідні служби, аби якомога оперативніше встановити причини та обставини події», – зазначив Гусєв.

За словами начальника служби по зв’язках з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченко, пропав Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від розміщення зниклого військового виявили сліди боротьби.

У СБУ повідомляли, що задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. У СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника. У ФСБ Росії цю інформацію ніяк не коментували.

Нагадаємо, 30 травня близько 5:00 в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів ЗСУ.



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