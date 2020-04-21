У турецькому Стамбулі відбулося відкриття ще двох лікарень, які будуть приймати пацієнтів, інфікованих COVID-19.

Медичні заклади урочисто відкрив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Укрінформ.

«На щастя, нам вдалося взяти спалах під контроль, не потребуючи додаткових потужностей, які дають ці лікарні… Переконаний, що лікарні, які ми відкрили під час епідемії менш ніж за два місяці, стануть зразком до наслідування для інших країн», - наголосив Ердоган.

Одна з лікарень була побудована в аеропорту Ататюрка, друга - це реставрований військовий шпиталь османської доби у районі Хадимкей, який було споруджено 1891 року.

Площа першого закладу - 125 тис кв. м, він розрахований на 1008 ліжок, з яких 432 - у відділеннях інтенсивної терапії. У реставрованому госпіталі всього 101 ліжко, але він має важливе історичне значення.

Як повідомлялося, 22 травня у стамбульському районі Башакшехір було відкрито лікарню на 2682 місць, з них 456 - у реанімаційних відділеннях. Це найбільше відділення інтенсивної терапії в Європі. У медичному закладі 725 кабінетів, 90 операційних.

Нещодавно Туреччина надала дозвіл громадянам низки країн, серед яких Україна, приїздити медичними туристами - за умови реєстрації у Міжнародній системі медичного обслуговування USHAŞ та дотримання всіх вимог у рамках протидії поширенню коронавірусу.

Фото: internethaber.com