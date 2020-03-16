Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
|15:45 01.06.2020
|Армения
Політик відправився на самоізоляцію, планує продовжити працювати з дому.
У прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна підтвердили коронавірус – тест політика на COVID-19 позитивний. Про свій діагноз Пашинян розповів під час трансляції, яку вів на сторінці в Facebook, пише ZN,UA.
"На жаль, наш тест позитивний", - написав він. За словами прем'єра, разом із ним на коронавірус захворіла вся його родина.
У Пашиняна і його рідних захворювання має легкий перебіг, температури та інших симптомів COVID-19 немає. Прем'єр самоізолювався разом із родиною і планує продовжувати роботу з дому, пише Meduza.
Нагадаємо, 27 травня Пашинян заявив, що Вірменія зіткнулася з другою хвилею коронавірусу. Прем'єр анонсував посилення протиепідемічних обмежень.
16 березня у Вірменії оголосили режим надзвичайного стану. 13 квітня та 14 травня режим НС продовжили, зараз він діє до 13 червня. За даними Університету Джонса Хопкінса, у Вірменії коронавірус діагностували у 9 282 осіб, 131 людина померла, 3 386 одужали.
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