В России оценили угрозу украинских ракет "Нептун" для Керченского моста

15:00 01.06.2020   Крым

Россия готова противостоять угрозе украинских противокорабельных ракет "Нептун", об успешном испытании которых сообщили в Киеве. 

Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, пишет РИА Новости

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы могут за "несколько минут" уничтожить мост через Керченский пролив, пишет РИА Новости.

Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие высказывания противоречат всей систему европейских ценностей, к которым "стремится" Украина. 

"Придется поднимать меры по парированию таких угроз – обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность военно-морского флота", — цитирует Сивкова издание. 

Российский эксперт заявил, что "Нептун" является версией советской ракеты Х-35. "Сейчас они ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского "Гарпуна" по основным характеристикам", – уточнил он. Сивков отметил, что РФ обладает оружием, дальность которого в несколько раз превышает показатели украинских ракет.

Нпомним, на полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе в конце мая прошел очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".



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