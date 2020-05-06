Выход на испытания "Маршала Шапошникова" – первого представителя проекта 1155, модернизированного из большого противолодочного корабля во фрегат – задерживаются из-за особенностей модернизации.

Фрегат с 2015 года проходит капитальный ремонт и модернизацию на "Дальзаводе" (Владивосток). Об этом Mil.Press FlotProm сообщил осведомленный источник в отрасли.

По словам собеседника издания, выход "Маршала Шапошникова" в море планировался на июнь, однако из-за объема работ его сдвинули вправо, и точные сроки начала испытаний пока неизвестны.

Сейчас члены экипажа и заводчане испытывают главную энергоустановку корабля: маршевые двигатели успешно прошли проверку, теперь тесты предстоят форсажным. Ведутся работы по целому ряду других систем.

В мае командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц анонсировал швартовные испытания на вторую половину года. Он подчеркнул, что регулярно посещает корабль на "Дальзаводе". Ранее на ТОФ сообщили, что фрегат передадут флоту до конца года.

Модернизированный корабль получил комплекс ракетного оружия и сможет применять ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе и гиперзвуковой "Циркон". Теперь, по словам командующего ТОФ, он сочетает возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет.

БПК "Маршал Шапошников" заложили в 1983 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спустили на воду в январе 1985 года. Корабль вошел в состав флота 15 февраля 1986 года.