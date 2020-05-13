Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах оккупированного Россией Крыма забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

"Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет", - сказала Стамбульникова.

По ее словам, 150 отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, не завышают цены на отдых в этом году.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, владельцы отелей производят дополнительные закупки необходимых защитных средств. Это рециркуляторы, маски, средства личной гигиены.

Т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов 29 мая 2020 года на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что отелям и санаториям региона разрешат с 15 июня размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Он также отметил, что речь идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета оккупированного Крыма Алексей Черняк считает, что возобновление работы санаторно-курортной отрасли для крымских туристов "даст возможность отработать механизм приема отдыхающих в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. От этого будет зависеть, сколько именно средств размещения смогут работать в новых условиях".

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

Оккупационные власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.