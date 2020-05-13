В Москве прошли пикеты в поддержку крымских политзаключенных / Фото
|14:00 01.06.2020
|Крым
Активисты российской инициативы «Стратегия-30» в Москве 30 мая провели ряд ежемесячных пикетов в поддержку политических заключенных с требованием их немедленного освобождения из мест лишения свободы.
Пикетчики держали в руках плакаты, напоминающих о крымских «делах Хизб ут-Тахрир», выражали поддержку крымскотатарскогому народу, требовали «остановить каток политических репрессий», сообщила корреспонденту Крым.Реалии участница инициативы Вера Лаврешина.
«Завтра (1 июня) День защиты детей, а они сажают многодетных! Ведь в делах о причастности к Хизб ут-Тахрир среди обвиняемых почти все – многодетные отцы», – отмечает активистка.
Также Лаврешина рассказала, что в этот день за активистами наблюдали правоохранители, которые пытались составить админпротокол.
«Была погоня за нами. Донесли милые граждане, проходившие мимо с детьми и собаками. Ездили вокруг моего дома, пока не выехали прямо на нас. Пытались меня заставить показать содержимое рюкзака, где были плакаты для пикета, я категорически отказалась. Пришлось им объяснить, что режима ЧС не введено и я не обязана перед ними отчитываться, что иду домой. Конечно, они хотели содрать с нас штраф, отвезти в отделение. Но мы проявили некоторое упорство и отбились от них», – рассказала участница пикетов.
В начале мая российские активисты провели пикеты с требованием освободить заключенных крымских татар.
Ранее правозащитные и общественные организации обратились к мировому сообществу с призывом отреагировать на угрозу распространения коронавируса в тюрьмах аннексированного Россией Крыма.
В рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты регулярно проводят мероприятия в поддержку украинских политузников. Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.
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