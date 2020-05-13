Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру» Черноморского флота провели корабельное учение на переходе в Индийский океан.

Экипажи фрегата (фр) «Адмирал Григорович» и спасательного буксирного судна (сбс) «Профессор Николай Муру» Черноморского флота (ЧФ), следующие курсом в Индийский океан, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) и отражении нападения условных диверсантов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Ранее экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ прошли Суэцкий канал в направлении Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации.

В рамках учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении авиации условного противника. Цели были идентифицированы как «вражеские», ракетчики взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплексом самообороны «Штиль-1».

Далее, по замыслу учения, на сбс «Профессор Н. Муру» совершила попытку нападения вооружённая группа неопознанных лиц на малоразмерном судне.

Роль быстроходного катера условного противника выполняло штатное плавсредство фрегата с моряками из состава экипажа.

В ходе учения пост наблюдения за надводной обстановкой фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава сбс «Профессор Н. Муру» о принятии мер безопасности на борту, фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира.

«Вражеский» катер не отреагировал на предупреждение с фрегата и открыл огонь из автоматического стрелкового оружия по буксиру. Группа противодействия терроризму, находящаяся на борту фрегата, применила по «противнику» штатное оружие и застопорила ход катера. После добровольной сдачи оружия группа захвата обезвредила условных диверсантов и передала их на пограничный корабль ближайшего иностранного государства.

Учение было проведено в рамках отработки действий экипажами по защите и обороне отряда кораблей от потенциальных угроз.