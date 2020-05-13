Фрегат и буксир Черноморского флота РФ провели учение на переходе в Индийский океан

09:15 31.05.2020   Крым

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру» Черноморского флота провели корабельное учение на переходе в Индийский океан.

Экипажи фрегата (фр) «Адмирал Григорович» и спасательного буксирного судна (сбс) «Профессор Николай Муру» Черноморского флота (ЧФ), следующие курсом в Индийский океан, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) и отражении нападения условных диверсантов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Ранее экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ прошли Суэцкий канал в направлении Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации.

В рамках учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении авиации условного противника. Цели были идентифицированы как «вражеские», ракетчики взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплексом самообороны «Штиль-1».

Далее, по замыслу учения, на сбс «Профессор Н. Муру» совершила попытку нападения вооружённая группа неопознанных лиц на малоразмерном судне.

Роль быстроходного катера условного противника выполняло штатное плавсредство фрегата с моряками из состава экипажа.

В ходе учения пост наблюдения за надводной обстановкой фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава сбс «Профессор Н. Муру» о принятии мер безопасности на борту, фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира.

«Вражеский» катер не отреагировал на предупреждение с фрегата и открыл огонь из автоматического стрелкового оружия по буксиру. Группа противодействия терроризму, находящаяся на борту фрегата, применила по «противнику» штатное оружие и застопорила ход катера. После добровольной сдачи оружия группа захвата обезвредила условных диверсантов и передала их на пограничный корабль ближайшего иностранного государства.

Учение было проведено в рамках отработки действий экипажами по защите и обороне отряда кораблей от потенциальных угроз.



Ще на цю тему:

19:01 29.05.2020
Відремонтований катер "Нікополь", який побував у полоні РФ, повернувся на службу
16:41 29.05.2020
Судостроительный завод "Залив" начал работу по поставке оборудования для российских УДК
08:15 29.05.2020
У Чорне море іде російський десантний корабель "Саратов"
17:45 28.05.2020
Из Крыма в Россию незаконно отправили сотню призывников для службы в армии
16:00 28.05.2020
Оккупанты проведут 24 июня военные парады в Севастополе, Симферополе и Керчи
14:00 28.05.2020
Три десантных корабля ЧФ России провели артиллерийские стрельбы в Черном море
10:00 28.05.2020
Водолазы Черноморского флота РФ отрабатывают погружения
19:20 26.05.2020
"Нічого нового" — в РФ отримали текст меморандуму України
14:00 26.05.2020
Ракетный корабль Черноморского флота России провел в море учения ПВО
08:50 26.05.2020
Подлодки Черноморского флота провели учебные стрельбы
19:30 25.05.2020
Буксир оккупационного флота проходит очередной этап испытаний
19:01 25.05.2020
В окупованому Криму призовників почали відправляти на "службу" у збройні сили РФ - Мінреінтеграції
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
18:45 28.05.2020
В Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
Всі новини країни
Россия Россия
08:30 01.06.2020
Ответ на агрессию России: Восточный фланг НАТО и учения «Защитник Европы-2020»
08:15 01.06.2020
(Не)парадні плани Путіна - експерт
17:41 29.05.2020
Дії Москви неодноразово порушували міжнародне право – Берлін
13:45 29.05.2020
У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 232
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
Всі новини країни
Турция Турция
14:21 29.05.2020
У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі
11:30 29.05.2020
Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
Всі новини країни
Украина Украина
09:00 01.06.2020
Ильичевский судоремонтный завод ремонтирует одновременно 22 судна
08:45 01.06.2020
Окупанти затягують слідство у справі Яцкіна - адвокат
08:00 01.06.2020
Викрадений на адмінкордоні з Кримом український військовий - в руках спецслужб РФ
09:15 31.05.2020
Фрегат и буксир Черноморского флота РФ провели учение на переходе в Индийский океан
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд